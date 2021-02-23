Yeliz Yeşilmen kimdir, kaç yaşında? Yeliz Yeşilmen aslen nereli, kiminle evli?

Yeliz Yeşilmen bugün Demet ve Alişan'la Sabah Sabah programına konuk oldu. Çarkıfelek programı ile ünlendikten sonra Aşkım Aşkım adlı dizi ile popülerliği artan Yeliz Yeşilmen genellikler dizilerde Aptal sarışın karakterlerine hayat verdi. 2010 yılında Ali Uğur Akbaş ile nikah masasına oturan Yeşilmen'in Asya Tuana ve Birbey adında iki çocuğu vardır. Peki Yeliz Yeşilmen kimdir, kaç yaşında?

YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?

Yeliz Yeşilmen, 17 Aralık 1978, Adana doğumlu Türk model ve dizi oyuncusudur. İlk olarak Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında tanındı. Daha sonra rol aldığı Aşkım Aşkım dizisiyle ünlendi. Foto modellik ve mankenlik de yapmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (2007) ve Dansöz (2001) adlı sinema filmlerinde rol aldı. Amerikan yapımı realite şovu The Simple Life'ın, Türk versiyonu olan Her Şey Yolunda adlı televizyon programında manken Tuğba Özay ile birlikte rol aldı. Şarkıcılık deneyimi de olup, Tat Beni(2004) adlı albüm, Yeliz Yeşilmen'in ilk stüdyo albümü olmuştur. Daha sonra Elemtere Fiş (2006) ve Fıstık Çıkı Çıkı (2009) albümlerini çıkardı. Oynadığı dizilerde daha çok aptal sarışın tiplemeleriyle rol aldı.

YELİZ YEŞİLMEN DİZİLERİ

Rol aldığı diziler

2009 - Altın Kızlar

2008 - Aşkım Aşkım

2007 - Evimin Erkeği

2006 - Aynı Çatı Altında

2005 - Belalı Baldız (Şelale)

2004 - 3. Tür

2004 - Avrupa Yakası

2004 - Biz Boşanıyoruz

2003 - Şöhretler Kebapçısı

2002 - Pembe Patikler

2002 - Vaka-i Zaptiye

2001 - Aşkım Aşkım

2000 - Çarli İş Başında

YELİZ YEŞİLMEN KİMİNLE EVLİ?

Ali Uğur Akbaş, 2010 yılında oyuncu Yeliz Yeşilmen ile nikah masasına oturdu. Çiftin evliliklerinden Asya Tuana ve Birbey adında iki çocuğu var.

ALİ UĞUR AKBAŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Aslen Adanalı olan Ali Uğur Akbaş, 1963 yılında dünyaya geldi. Akbaş, orta öğrenimini Adana'da tamamladıktan sonra iş hayatına atıldı, turizm, petrol ve nakliye gibi farklı sektörlerde çalıştı.

Türkiye ve Dünya'nın birçok şehrinde incelemelerde bulunan 58 yaşındaki Akbaş, özellikle şehir planlamaları, altyapı ve peyzaj düzenlemeleri konusunda birçok konferansa katıldı. AYAMDER, Atlı Spor Kulübü, Salı Grubu başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütünün üyesi olan Akbaş, Adana Demirspor Kulübü'nün 2. Başkanlığını yapmıştır.

Öte yandan Çukurova Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin Mütevelli Heyet Başkanı olarak birçok kültürel ve bilimsel araştırmaların yapılmasına katkı sağlamıştır.