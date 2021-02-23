Yeliz Yeşilmen kimdir, kaç yaşında? Yeliz Yeşilmen aslen nereli, kiminle evli?
Yeliz Yeşilmen kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. İlk olarak Çarkıfelek adlı programda tanınan Yeliz Yeşilmen sonrasında rol aldığı Aşkım Aşkım adlı dizi ile ünlendi. Ali Uğur Akbaş ile evli olan Yeliz Yeşilmen'in Asya Tuana ve Birbey adında iki çocuğu vardır. İşte Yeliz Yeşilmen hakkında merak edilenler...
Yeliz Yeşilmen bugün Demet ve Alişan'la Sabah Sabah programına konuk oldu. Çarkıfelek programı ile ünlendikten sonra Aşkım Aşkım adlı dizi ile popülerliği artan Yeliz Yeşilmen genellikler dizilerde Aptal sarışın karakterlerine hayat verdi. 2010 yılında Ali Uğur Akbaş ile nikah masasına oturan Yeşilmen'in Asya Tuana ve Birbey adında iki çocuğu vardır. Peki Yeliz Yeşilmen kimdir, kaç yaşında?
YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?
Yeliz Yeşilmen, 17 Aralık 1978, Adana doğumlu Türk model ve dizi oyuncusudur. İlk olarak Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında tanındı. Daha sonra rol aldığı Aşkım Aşkım dizisiyle ünlendi. Foto modellik ve mankenlik de yapmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (2007) ve Dansöz (2001) adlı sinema filmlerinde rol aldı. Amerikan yapımı realite şovu The Simple Life'ın, Türk versiyonu olan Her Şey Yolunda adlı televizyon programında manken Tuğba Özay ile birlikte rol aldı. Şarkıcılık deneyimi de olup, Tat Beni(2004) adlı albüm, Yeliz Yeşilmen'in ilk stüdyo albümü olmuştur. Daha sonra Elemtere Fiş (2006) ve Fıstık Çıkı Çıkı (2009) albümlerini çıkardı. Oynadığı dizilerde daha çok aptal sarışın tiplemeleriyle rol aldı.
YELİZ YEŞİLMEN DİZİLERİ
Rol aldığı diziler
2009 - Altın Kızlar
2008 - Aşkım Aşkım
2007 - Evimin Erkeği
2006 - Aynı Çatı Altında
2005 - Belalı Baldız (Şelale)
2004 - 3. Tür
2004 - Avrupa Yakası
2004 - Biz Boşanıyoruz
2003 - Şöhretler Kebapçısı
2002 - Pembe Patikler
2002 - Vaka-i Zaptiye
2001 - Aşkım Aşkım
2000 - Çarli İş Başında
YELİZ YEŞİLMEN KİMİNLE EVLİ?
Ali Uğur Akbaş, 2010 yılında oyuncu Yeliz Yeşilmen ile nikah masasına oturdu. Çiftin evliliklerinden Asya Tuana ve Birbey adında iki çocuğu var.
ALİ UĞUR AKBAŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Aslen Adanalı olan Ali Uğur Akbaş, 1963 yılında dünyaya geldi. Akbaş, orta öğrenimini Adana'da tamamladıktan sonra iş hayatına atıldı, turizm, petrol ve nakliye gibi farklı sektörlerde çalıştı.
Türkiye ve Dünya'nın birçok şehrinde incelemelerde bulunan 58 yaşındaki Akbaş, özellikle şehir planlamaları, altyapı ve peyzaj düzenlemeleri konusunda birçok konferansa katıldı. AYAMDER, Atlı Spor Kulübü, Salı Grubu başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütünün üyesi olan Akbaş, Adana Demirspor Kulübü'nün 2. Başkanlığını yapmıştır.
Öte yandan Çukurova Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin Mütevelli Heyet Başkanı olarak birçok kültürel ve bilimsel araştırmaların yapılmasına katkı sağlamıştır.