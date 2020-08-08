Yeliz Yeşilmen'in gözyaşları! Kızı kaynar suyla yandı

Yeliz Yeşilmen’in kızı talihsiz bir kaza geçirdi. 10 yaşındaki Asya'nın bacağına kaynar su döküldü.

Bacaklarına dökülen kaynar su sonucu yanan Asya’ya yapılan ilk müdahaleyi Instagram’dan yayınlayan şarkıcı, ağlamaktan gözlerinin şiştiğini belirterek, “Asya'mın bacaklarına ocaktaki demlik döküldü. Çok büyük tehlike atlattık. Göz, nazar buradan çıktı sanırım. Allah kimseye yaşatmasın” dedi.

Yeşilmen’in hastaneye kaldırılan kızının bacakları sargıya alındı ve bir ay suyla teması yasaklandı.

3 YIL ÖNCE DE YANMIŞTI

Asya, 3 yıl önce de aynı kazayı yaşadı. Yeşilmen’in iddiasına göre; kızını Bodrum Yalıkavak’ta gittikleri restorandaki bir garson kaza sonucu tavadaki kızgın yağla yaktı. Mekan görevlileri tarafından darp edildiğini de iddia eden Yeşilmen dava açtı.