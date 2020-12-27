Yeni albüm yolda

Ebru Yaşar, yılbaşı gecesi tv100 ekranında yayınlanacak ‘Ebru Yaşar’la Yılbaşı Özel’ programı için kamera karşısına geçti. Maslak Radisson Blu Otel’deki çekimlerde soruları yanıtlayan sanatçı, yeni albümünün müjdesini verdi. Yaşar, “Özenle seçtiğim yedi şarkılık albümüm birkaç ay içerisinde çıkacak. Karantina günlerinde vaktim, hayranlarımın duygularına hizmet edeceğine inandığım parçaları aramakla geçti” dedi.