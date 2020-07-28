YENi AŞK MI?

Adı son olarak rol arkadaşı Kerem Alışık’la anılan Hilal Altınbilek, önceki gün Çeşme The Beach Of Momo’da Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan’la görüntülendi. Mekanın en uç köşesini seçen ikili, gözlerden uzak arkadaşlarıyla zaman geçirdi. Gün boyu beraber olan oyuncular, el ele

denize girdi.

Beraber yüzen çiftten Altınbilek, daha sonra suyun içinde arkadaşlarının yanına geçti. İkilinin denizden yine el ele çıkması, aşk iddialarını güçlendirdi. Sık sık etrafını kontrol eden Altınbilek, kendilerini çeken gazeteciler olup, olmadığını kontrol etti. Oyuncu daha sonra duş almadan hızlı hızlı yerine gitti.