Yeni güzellik uygulaması

Sephora Türkiye’nin yeni mobil uygulaması, güzellik alışverişinizi güvenli, pratik ve hızlı bir deneyime dönüştürüyor. Ücretsiz olarak indirilen yeni uygulama, hızlı sepet senkronizasyonuyla ister evde, ister seyahatte, isterseniz işte günün her anında vakit kaybetmeden favori ürünlerinizi alışveriş sepetinize eklemenize imkan sağlıyor.