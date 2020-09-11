Yeni Hayat 2. bölümde neler yaşandı? Yeni Hayat 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kanal D ekranında yayınlanan Yeni Hayat dizisi 2. bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Ekrana gelen Yeni Hayat dizisi son bölümde Timur Karatan, Yüzbaşı Adem'i karısı ile ilgili test ederken kızı Gökçe tarafından magazincilere yapılan açıklama Timur'un deliye dönmesine yol açar. Yasemin'in kurduğu tezgahın arkadasında yer alan Kunduzi, Adem'i saf dışı bırakmak için kızı Ece'den ona bir not iletir. Peki Yeni Hayat dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yeni Hayat dizisi 2. bölüm ile ekrana geldi. Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Yeni Hayat son bölümde Adem, Yasemin'in yaptıklarını anlamlandırmaya çalışırken olayları irdelemeye devam eder. Timur Karatan, karısı Yasemin Karatan konusunda Adem'i fark etmeden bir sınava tabi tutar. Adem işine ve ailesine oldukça sadık bir adamdır ve sınavı başarı ile geçer. Kunduzi, Adem'in çok zeki bir adam ve eski özel harekatçı olması nedeniyle onu saf dışı bırakmak ister. Kızı Ece'den Adem'e bir not gönderen Kunduzi'nin notunun ardından Adem deliye döner.
Yasemin'in aklında ise sürekli olarak Kunduzi'nin söylediği cümleler dolanmaktadır. Adem'i kendisine aşık etmeyi ve olayların dışında bırakmaıyı hedefleyen Kunduzi bu işi başka türlü halletmenin mümkün olmadığının farkındadır. Peki Yeni Hayat dizisi 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
YENİ HAYAT 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE