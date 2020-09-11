Yeni Hayat 2. bölümde neler yaşandı? Yeni Hayat 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni Hayat dizisi 2. bölüm ile ekrana geldi. Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Yeni Hayat son bölümde Adem, Yasemin'in yaptıklarını anlamlandırmaya çalışırken olayları irdelemeye devam eder. Timur Karatan, karısı Yasemin Karatan konusunda Adem'i fark etmeden bir sınava tabi tutar. Adem işine ve ailesine oldukça sadık bir adamdır ve sınavı başarı ile geçer. Kunduzi, Adem'in çok zeki bir adam ve eski özel harekatçı olması nedeniyle onu saf dışı bırakmak ister. Kızı Ece'den Adem'e bir not gönderen Kunduzi'nin notunun ardından Adem deliye döner.

Yasemin'in aklında ise sürekli olarak Kunduzi'nin söylediği cümleler dolanmaktadır. Adem'i kendisine aşık etmeyi ve olayların dışında bırakmaıyı hedefleyen Kunduzi bu işi başka türlü halletmenin mümkün olmadığının farkındadır. Peki Yeni Hayat dizisi 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YENİ HAYAT 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE