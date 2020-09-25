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25.09.2020 - 11:56 |

Yeni Hayat 4. son bölüm full izle - 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Yeni Hayat 4. bölüm dün akşam seyircisiyle buluştu. Dizinin son bölümünde Yasemin’in kaçırılması Adem ve Timur'u harekete geçiriyor. Timur ne olursa olsun Yasemin'i kurtarmak için adeta çırpınıyor. İşte tüm detaylar...

Yeni Hayat 4. son bölüm full izle - 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
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Kanal D'nin perşembe günlerine damga vuran dizisi Yeni Hayat'ın dün akşam 4. bölümü ekrana geldi. Adem'in büyük oyunu devreye giriyor. Timur ise Yasemin'i bulmak için Adem'le harekete geçiyor. 

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasemin’in kaçırılması Adem ve Timur'u harekete geçiriyor. Timur ne olursa olsun Yasemin'i kurtarmak için adeta çırpınır. Tmur'un Yasemin'i kurtarmak için tek güvendiği isim Adem'dir. Adem kaçırılmadaki tüm şüphelerine rağmen bu durumu Timur’un güvenini kazanıp, yerini sağlamlaştırmak ve sonrasında da onun karanlık işlerini çözebileceği bir fırsat olarak görür. Tüm bunlar yaşanırken Yasemin ona hazırlanan kötü sondan habersiz yeni hayatına bir adım daha yaklaştığını düşünür. 

YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yeni Hayat 5. Bölüm Fragmanı yayında! Yasemin, Adem'in korunaklı ellerinde!

Yasemin ve Adem'in arasındaki bağ giderek güçlenir. Gördüğü kabustan uyanan Yasemin'i yatağının başında onu şefkat ile sarmalayan Adem beklemektedir.

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