Yeni Hayat 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Yeni Hayat 3. son bölüm izleme linki yayında mı?

Kanal D'nin yeni dizilerinden biri olan ve her Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkacak Yeni Hayat dizisi, 3. bölümüyle ekranlara geldi...



YENİ HAYAT 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Yasemin’in Adem’i öpmesi ikisi arasındaki dengelerin değişmesine sebep olur. Adem mesleki içgüdülerine güvenerek bunun altında başka bir şey olduğunu düşünmekte ve bunu ortaya çıkartmanın yollarını aramaktadır. Yasemin ise yaptığı bu yanlışın üstünü yeni yanlışlarla kapatmaya çalışmaktadır. İkisi arasındaki gerilim günden güne artmaya başlar.



Bu sırada Timur’un ortakları, Timur’un bir bordo bereliyi karısını koruması için işe almasının rahatsızlığını duymaktadır. Timur ortağı ile bu mevzu sebebiyle karşı karşıya gelecektir. Diğer taraftan Yasemin kaçış planını bir an önce hayata geçirmek için yeni yollar aramaktadır. Timur’un sakladıkları ona aradığı bu fırsatı verecektir. Ancak Yasemin büyük bir tehlikeye doğru yürüdüğünün henüz farkında değildir. Tüm bunlar olurken Adem’e gelen yeni bir teklif her şeyi daha da karışık bir hale getirecektir.



