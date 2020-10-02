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02.10.2020 - 01:35 |

Yeni Hayat 6. yeni bölüm fragmanı yayında! - Yeni Hayat 5. son bölüm tek parça izleme linki...

Son zamanların en sevilen dizilerinden biri olan Kanal D dizisi Yeni Hayat, bu akşam 5. bölümüyle ekranlara geldi. Oldukça ilgi gören dizinin 5. bölümü sonrası gözler 6. bölüme çevrildi. Peki merakla araştırılan Yeni Hayat 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni Hayat 6. yeni bölüm fragmanı yayında! - Yeni Hayat 5. son bölüm tek parça izleme linki...
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Kanal D'nin yeni dizilerinden biri olan ve her Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkacak Yeni Hayat dizisi, 5. bölümüyle ekranlara geldi...

YENİ HAYAT 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasemin, kalabalık ve ilgi çeken bir konferansta kadınların yaşadığı şiddete karşı çıkmak için harekete geçiyor. Timur ise Yasemin'e uyguladığı şiddetin ortaya çıkmasından korkuyor. Yasemin'in hazırladığı konuşma herkesi şaşırtıyor. Timur, Yasemin'in Adem'e, aralarındaki tartışmaları ve şiddeti anlattığını anlıyor ve büyük bir öfke yaşıyor.

YENİ HAYAT 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



YENİ HAYAT 5. BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Yeni Hayat 5. son bölüm izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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