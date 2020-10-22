Yeni Hayat dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Yeni Hayat dizisi 8. bölüm fragmanları izle!

Perşembe akşamları ekrana gelen sevilen dizi Yeni Hayat 8. yeni bölüm ile bu akşam ekrana gelecek. Kanal D ekranının sevilen dizisi Yeni Hayat dizisinde bu hafta Adem ve Nevin, Yasemin yüzünden karşı karşıya geliyor. Adem'in Yasemin'e olan bakışlarını gören Nevin, Yasemin'in Adem'e aşık olduğu görüşüne kapılır. Adem ve Nevin arasında bu nedenlerden dolayı evde tartışma çıkar. İşte Yeni Hayat dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

YENİ HAYAT DİZİSİ KONUSU

Özel Kuvvetlerden ayrılmış Yüzbaşı Adem’in karşısına çıkan bir iş fırsatıyla başlar her şey. Adem’in, karısı Nevin ve küçük kızları Ece’yle beraber oluşturduğu mutlu çekirdek aileye yeni bir hayatın kapıları aralanmıştır. Adem'in tek yapması gereken, zengin ve güçlü bir iş adamı olan Timur'un genç karısı Yasemin'i korumaktır. Eski bir bordo bereli olan Adem için katıldığı onca tehlikeli operasyondan sonra bu iş neredeyse çocuk oyuncağı gibidir. Nevin ise nihayet rahata erecekleri için mutludur. Adem'in iş teklifini kabul etmesiyle, o ve ailesi, yabancısı oldukları, bambaşka bir dünyanın içine adım atarlar.

YENİ HAYAT DİZİSİ 8. BÖLÜM FRAGMANLARI

Bambaşka dünyaların insanları olan ve taban tabana zıt amaçları çatışan Adem ve Yasemin, başlangıçta nefretle yaklaşırlar birbirlerine. Bu nefretin büyük, tutkulu bir aşka dönüşmesi ise asıl kötü sürpriz olur ikisi için. İmkânsız bir aşktır bu. Bir araya gelmeleri demek, bir yanda bir yuvayı yıkmak, diğer yanda zalim ve güçlü bir adamın tüm öfkesini üzerlerine çekmek demektir. Ama aşk imkansızlıklarla beslenen bir duygudur. Adem ve Yasemin, tüm uğraşlarına rağmen aşka yenik düşmekten kurtulamazlar. Adem'in karısı Nevin ise, kocasını kaybetmemek, ailesini korumak için ne kadar ileri gidebileceğini keşfetmek zorunda kalır. Adem ile Yasemin’in sınavı aşkken, Nevin ile Timur’un sınavı ihanet olur.

Hayat sınavlarla doludur; karakterlerimiz de bu hikâye boyunca birbirlerinden sakladıkları sırlarla, yalanlarla, ihanetle, aşkla ve nefretle sınanacaklar hem kendilerinin hem de en yakınlarının aslında sandıkları kişi olmadığını anlayacak, gerçekte kim olduklarını, hayattan ne istediklerini sorgulayacak, değişecek ve sonunda acı yollarla da olsa, birbirlerini de kendilerini de daha iyi tanıyacaklar, gerçek benliklerini bulacaklardır.

YENİ HAYAT DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Serkan Çayoğlu (Adem Şahin)

Melisa Aslı Pamuk (Yasemin Karatan)

Tayanç Ayaydın (Timur Karatan)

Nilperi Şahinkaya (Nevin Şahin)

İpek Filiz Yazıcı (Gökçe Karatan)

Nisa Sofya Aksongor (Ece Şahin)

Devrim Nas (Özgür Haseki)

Aziz Caner İnan (Bekir Tosun)

Nebil Sayın (Kunduzi)

Furkan Kalabalık (Fatih Yılmaz)