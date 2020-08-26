MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri 'Yeni Hayat' dizisinin yayın tarihi belli oldu
26.08.2020 - 14:14 |

'Yeni Hayat' dizisinin yayın tarihi belli oldu

Kanal D ekranlarının yeni dizisi 'Yeni Hayat'ın başlayacağı tarih belli oldu. 'Yeni Hayat', 03 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümü ile ekrana gelecek.

'Yeni Hayat' dizisinin yayın tarihi belli oldu
ABONE OL

Başrolünde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı 'Yeni Hayat', 03 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümü ile ekrana gelecek.

Dizide, Adem Şahin (Serkan Çayoğlu), eşi Nevin (Nilperi Şahinkaya) ve kızı Ece’den (Nisa Sofya Aksongur) oluşan çekirdek ailesini geçindirmek için iş bulmak zorundadır. Ancak eski bir bordo bereli için bu o kadar da kolay değildir. Zengin iş adamı Timur Karatan’ın (Tayanç Ayaydın) eşi Yasemin Karatan’ın (Melisa Aslı Pamuk) koruma görevini üstlendiğinde olaylar farklı şekilde gelişecektir.

Yeni Hayat dizisinin yayın tarihi belli oldu

Genel hikayesini Elif Usman’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Başak Soysal ve Cem Özüduru yaptığı dizinin yapımcılığını Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan üstleniyor.

Başrolleri kadar hikayesi ile de izleyicinin merakla beklediği Yeni Hayat, 03 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de...

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
'Yeni Hayat’ tanıtımı yayınlandı

 

26 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni26 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MasterChef Duygu Acarsoy kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

MasterChef Duygu Acarsoy kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

Ozan Çobanoğlu-Ezgi Sertel'den aile pozu

Ozan Çobanoğlu-Ezgi Sertel'den aile pozu

Şebnem Bozoklu'nun şık kombini

Şebnem Bozoklu'nun şık kombini

Saruhan Hünel'in Makedonya şaşkınlığı

Saruhan Hünel'in Makedonya şaşkınlığı

Sıradaki Haber