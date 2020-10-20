Yeni koleksiyon tanıtımı

Covid-19 tedbirleri eşliğinde, iki gün süren etkinliğe, Bilgün Dereli, Arzu Atabarut, Serra Türker, Güneş Mutlu, Mert Aslan, Ahmet Güneştekin, Pelin Kaya ve Hande Can’ın da aralarında bulunduğu isimler katıldı. Tasarımcı, cıvıl cıvıl, doğaya dönük, renkli kıyafetleriyle pandemi döneminin toplumda yarattığı buhranı dağıtmayı hedefliyor.