20.10.2020 - 07:00 |
Yeni koleksiyon tanıtımı
Keten kumaşlarla yorumladığı tasarımları dünyaca ünlü yıldızlara giydiren Gül Hürgel, Teşvikiye’de açtığı ilk showroom’unda 2021 İlkbahar/Yaz Koleksiyon tanıtımını düzenledi.
Covid-19 tedbirleri eşliğinde, iki gün süren etkinliğe, Bilgün Dereli, Arzu Atabarut, Serra Türker, Güneş Mutlu, Mert Aslan, Ahmet Güneştekin, Pelin Kaya ve Hande Can’ın da aralarında bulunduğu isimler katıldı. Tasarımcı, cıvıl cıvıl, doğaya dönük, renkli kıyafetleriyle pandemi döneminin toplumda yarattığı buhranı dağıtmayı hedefliyor.