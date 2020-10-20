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HaberlerMagazin Haberleri Yeni koleksiyon tanıtımı
20.10.2020 - 07:00 |

Yeni koleksiyon tanıtımı

Keten kumaşlarla yorumladığı tasarımları dünyaca ünlü yıldızlara giydiren Gül Hürgel, Teşvikiye’de açtığı ilk showroom’unda 2021 İlkbahar/Yaz Koleksiyon tanıtımını düzenledi.

Yeni koleksiyon tanıtımı
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Covid-19 tedbirleri eşliğinde, iki gün süren etkinliğe, Bilgün Dereli, Arzu Atabarut, Serra Türker, Güneş Mutlu, Mert Aslan, Ahmet Güneştekin, Pelin Kaya ve Hande Can’ın da aralarında bulunduğu isimler katıldı. Tasarımcı, cıvıl cıvıl, doğaya dönük, renkli kıyafetleriyle pandemi döneminin toplumda yarattığı buhranı dağıtmayı hedefliyor.

Yeni koleksiyon tanıtımı

Magazin Haberleri Bülteni (19 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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