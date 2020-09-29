Yeni oyuncakları

Aslı Hünel-Savaş Yurtsever çifti, Vadistanbul’da objektiflere yansıdı. İş insanının özel yaptırdığı motosikletle gezmeye çıktıklarını dile getiren şarkıcı, “Havalar soğumadan yeni oyuncağımızın tadını çıkarıyoruz. Çok keyifli ve trafik sorunu yok” diye konuştu.

Öte yandan geçtiğimiz ay sahneye çıkan Aslı Hünel, çocuk sahibi olmak isteyip istemediğini sorması üzerine Hünel, çocuk yapmak istemediğini belirtmişti. Bu dünyaya bu şartlarda çocuk yapmanın zor olduğunu anlatan 43 yaşındaki şarkıcı, henüz buna hazır olmadığını söylemişti.