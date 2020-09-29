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29.09.2020 - 07:00 |

Yeni oyuncakları

Şarkıcı Aslı Hünel ve eşi Savaş Yurtsever, Vadistanbul’da görüntülendi. Çiftin özel motosikletleri dikkat çekti.

Yeni oyuncakları
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Aslı Hünel-Savaş Yurtsever çifti, Vadistanbul’da objektiflere yansıdı. İş insanının özel yaptırdığı motosikletle gezmeye çıktıklarını dile getiren şarkıcı, “Havalar soğumadan yeni oyuncağımızın tadını çıkarıyoruz. Çok keyifli ve trafik sorunu yok” diye konuştu.

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Öte yandan geçtiğimiz ay sahneye çıkan Aslı Hünel, çocuk sahibi olmak isteyip istemediğini sorması üzerine Hünel, çocuk yapmak istemediğini belirtmişti. Bu dünyaya bu şartlarda çocuk yapmanın zor olduğunu anlatan 43 yaşındaki şarkıcı, henüz buna hazır olmadığını söylemişti.

Yeni oyuncakları

Magazin Haberleri Bülteni (29 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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