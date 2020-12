Yeni projesi için ülkesine geldi

Hazar Tuna, Amerika’nın New York eyaletinde başladığı kariyerine Hollywood’da devam ediyor. Oyuncu, ‘Alberto and The Concrete’ ve ‘A Moderate Folly’ projelerinde yer aldı. Şu sıralar Türkiye’de tatilde olan Tuna, dijital platforma hazırlanan ‘Chronicles Of’ dizisinin son çalışmaları için Amerika’ya dönecek. Tuna ayrıca New York’ta faaliyet gösteren Turkish American Repertory Theater& Entertainment Tiyatrosu’nda sahne almaya devam ediyor.