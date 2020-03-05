Yeni şarkılar konserler

Başkan Kadebostan lakaplı şarkı yazarı ve yapımcı Guillaume de Kadebostany’nin projesi Kadebostany, dört yeni şarkıdan oluşan yeni EP’leri ‘DRAMA Act 1’i

3 Nisan’da piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Yaptıklarını, ‘kitlesel çekiciliğe sahip sofistike müzik’ olarak tanımlayan ve geniş ilgi gören grup, görsel şovları ve solistleriyle 4 Nisan’da İzmir Arena, 5 Nisan’daysa Klein Phoenix, İstanbul’da sahnede olacak.