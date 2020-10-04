Arabeskten beslenen kendine özgü stiliyle çalışmalar yapan Ali Dündar, rapçi Asrın Kan ile düet yaptığı yeni single’ı ‘Sonu Ayna’yı, Locca Records etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı. Minimal ve zengin müzikal çeşitliliğine sahip parçanın mix’ini Utku Ünsal, mastering’ini Emre Kıral üstlendi. Klip, eski bir kağıt toplama fabrikasında Atabey Kayacı yönetmenliğinde çekildi.