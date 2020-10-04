MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Yeni single
04.10.2020 - 07:00 |

Yeni single

Arabeskten beslenen kendine özgü stiliyle çalışmalar yapan Ali Dündar, rapçi Asrın Kan ile düet yaptığı yeni single’ı ‘Sonu Ayna’yı, Locca Records etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

Yeni single
ABONE OL

Arabeskten beslenen kendine özgü stiliyle çalışmalar yapan Ali Dündar, rapçi Asrın Kan ile düet yaptığı yeni single’ı ‘Sonu Ayna’yı, Locca Records etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı. Minimal ve zengin müzikal çeşitliliğine sahip parçanın mix’ini Utku Ünsal, mastering’ini Emre Kıral üstlendi. Klip, eski bir kağıt toplama fabrikasında Atabey Kayacı yönetmenliğinde çekildi.

Magazin Haberleri Bülteni (3 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Keyifli davet

Keyifli davet

Sanata destek

Sanata destek

Duygulandıran yuva

Duygulandıran yuva

Eşi adına okul yaptırdı

Eşi adına okul yaptırdı

Sıradaki Haber