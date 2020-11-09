Yeni takımlar... Masterchef Mavi ve Kırmızı takım kadrosu belli oldu! Kaptanlığı kim kazandı?

MasterChef'in 13. haftası başladı. Bu akşam 10 yarışmacı Mavi takım kaptanlığını kazanmak için yarıştı. Şimdi kaptanlığı kimin kazandığı ve yeni takımların nasıl şekillendiği merak ediliyor.

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu akşam kaptanlık oyununu kazanmak için yarışmacılar çiğköfte yaptılar. Şefler tarafından en beğenilen çiğköfteyi yapan isim Esra oldu.

MAVİ TAKIM

ESRA - KAPTAN

SERHAT

ÖZGÜL

AYYÜCE

EBRU

KIRMIZI TAKIM

EMİR - KAPTAN

BARBAROS

ERAY

UĞUR

SEFA