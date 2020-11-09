09.11.2020 - 23:16 |
Yeni takımlar... Masterchef Mavi ve Kırmızı takım kadrosu belli oldu! Kaptanlığı kim kazandı?
MasterChef'in yeni haftası başladı. Bu akşam her pazartesi olduğu gibi kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanlık oyununun hemen ardından ise yeni takımlar şekillendi.
MasterChef'in 13. haftası başladı. Bu akşam 10 yarışmacı Mavi takım kaptanlığını kazanmak için yarıştı. Şimdi kaptanlığı kimin kazandığı ve yeni takımların nasıl şekillendiği merak ediliyor.
KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bu akşam kaptanlık oyununu kazanmak için yarışmacılar çiğköfte yaptılar. Şefler tarafından en beğenilen çiğköfteyi yapan isim Esra oldu.
MAVİ TAKIM
ESRA - KAPTAN
SERHAT
ÖZGÜL
AYYÜCE
EBRU
KIRMIZI TAKIM
EMİR - KAPTAN
BARBAROS
ERAY
UĞUR
SEFA