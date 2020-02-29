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29.02.2020 - 07:00 |

Yeni ürün tanıtıldı

Flormar’ın ‘Her Açıdan Mükemmel’ mottolu yeni ürünü ‘Precious Curl Mascara’, Feriye’de tanıtıldı.

Yeni ürün tanıtıldı

Alegra Levi, Arzu Kunt, Deren Talu, Ezra Çetin, Hande Sezer Pekcan ve Saba Tümer’in de aralarında yer aldığı konuklara, maskara hakkında bilgi veren Flormar Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Can Dilek, “Özel kıl fırçasıyla dikkat çeken makyaj malzemesi, kirpikleri kavrıyor, daha hacimli ve kıvrık görünümü vaadederken, kadınlara göz alıcı bir görünüm kazandırmayı hedefliyor” diye konuştu. Boğaz manzarası eşliğinde keyifli anlar yaşayan davetliler, şıklıklarıyla da göz doldurdu.

Yeni ürün tanıtıldı


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