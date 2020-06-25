Yeni yaş sürprizi

İşleri dolayısıyla bir ayağı Viyana’da, bir ayağı İstanbul’da olan moda dünyasının önde gelen isimlerinden Atıl Kutoğlu, yeni yaşına sürpriz doğum günü kutlamasıyla girdi. Pandemi sonrası biraz dinlenmek, biraz moral bulmak amacıyla gittiği Fethiye’deki bir mekanda dostlarının sürpriziyle karşılaşan modacıyı, Ender Mermerci, kızları Derin Mermerci ve Tansa Mermerci Ekşioğlu, Deniz Demiroğlu da yalnız bırakmadı. Neşe içinde yenen akşam yemeğinden sonra kesilen pastanın ardından sohbet, gece geç saatlere kadar sürdü.