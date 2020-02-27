Yeni yaşını kutladı

Polat HKC Yönetim Kurulu Başkanı Alptekin Polat, amcası İbrahim Polat’ın sahibi olduğu İstanbul Polat Bosphorus Hotel’de 52’nci yaşını kutladı. Bodrum’da yaşayan iş insanı, kızını ve torununu özleyince İstanbul’a geldi. Durumu değerlendiren Dilara Polat Eraslan, bir yemek organize ederek, babasına sürpriz yaptı. Polat, “Bugün benim için çok özeldi, unutulmaz bir anı oldu” diye konuştu.