Yeni yıl heyecanı

Disney Tüketici Ürünleri, Oyunlar ve Yayıncılık Birimi, markanın Make-A-Wish ile 40 yıllık ortaklığını da kutlayan #EnBüyükSihirAiledir hashtag’li yeni yıl kampanyası kapsamında bir reklam filmi yayınlıyor. Make-A-Wish (Bir Dilek Tut) Türkiye CEO’su Füsun Kuran, “Disney ile 40 yıldır süregelen küresel ortaklığımız dünyanın dört bir yanında çocuklarımızın birçok dileğinin gerçekleştirilmesine yardımcı oluyor. Bu kampanyanın bir parçası olmaktan dolayı da gerçekten mutlu ve heyecanlıyız” dedi.