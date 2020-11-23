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23.11.2020 - 07:00 |

Yeni yıla hazırlık

Caddebostan Plaj Yolun’da ahşap boyama ustası Kübra Üçer’in sahibi olduğu çeyrek yüzyıldır hizmet veren Kübiş’in Atölyesi, bu aralar rengarenk...

Yeni yıla hazırlık
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Caddebostan Plaj Yolun’da ahşap boyama ustası Kübra Üçer’in sahibi olduğu çeyrek yüzyıldır hizmet veren Kübiş’in Atölyesi, bu aralar rengarenk... Ahşap boyama derslerinin yanı sıra boyama malzemeleri, polyester, kumaş, cam, mum gibi pek çok ürünün ve her türlü boyama malzemelerinin satıldığı atölye, yeni yıl objeleriyle şimdiden 2021’i karşılıyor. Tamamı Üçer’in elinden çıkan çalışmalar, yılbaşına sayılı günler kala büyük rağbet görüyor.

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