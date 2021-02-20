Yeniden hapsi istendi...

Ahmet Kural’ın eski sevgilisi Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği gerekçesiyle aldığı 1 yıl 4 ay hapis cezasının İstinaf Mahkemesi’nce bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına başlandı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tarafları avukatları temsil etti. Tanık olarak dinlenen Ezgi Sude Tala olay gecesiyle ilgili, “Ahmet Bey, ‘O...u ve seni öldürürüm’ diyordu. Sıla Hanım da, ‘Ahmet yapma ne olur’ dediğini duydum” dedi. Esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Kural’ın ‘basit yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından beş yıla kadar hapsini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, keşif talebinin tanıkların dinlenmesi bittikten sonra değerlendireceğini belirterek, duruşmayı erteledi.