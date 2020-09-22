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22.09.2020 - 07:00 |

‘Yeniden Mavi’ için poz verdi

Gökçe Akyıldız, Barrus London markasının kreatif direktörü Neslişah Yılmaz’ın, Londra Moda Haftası’nda görücüye çıkardığı ‘Yeniden Mavi’ isimli çevreci koleksiyonu için modellik yaptı.

‘Yeniden Mavi’ için poz verdi
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Gökçe Akyıldız, Barrus London markasının kreatif direktörü Neslişah Yılmaz’ın, Londra Moda Haftası’nda görücüye çıkardığı ‘Yeniden Mavi’ isimli çevreci koleksiyonu için modellik yaptı. Objektif karşısına geçen oyuncu, “Dizi setleri alışık olduğumuz ortam ama modellik yapmam teklif edildiğinde çok heyecanlandım. Böyle anlamlı bir projede yer aldığım için mutluyum” diye konuştu.

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