Yenikapı'da Mabel Matiz rüzgarı esecek

Yaz aylarının vazgeçilmez eğlencesi olan konserler, Covid19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi Yenikapı’da devam ediyor. “Tik Tak’la Parket Seyret” etkinlikleri, Mabel Matiz performansıyla devam edecek.

1400 araç kapasiteli Türkiye’nin en büyük açık hava gösteri alanında gerçekleşecek etkinlikte, tüm misafirlerin ateşi ölçülecek ve araçlar dezenfekte edilecek.