‘Yenilikçi ressamları keşfedin’

Müzenin başkanı Müjde Unustası, İtalya’da özel bir mermer atölyesinde yaptırılan Roma imparotorlarının büstlerinin yer aldığı çalışmaların büyük rağbet gördüğünü söyledi. Sanayi devrimi sonrası yaşanan hızlı kentleşme ve sosyo-ekonomik dönüşümlerin sanat dünyasını da etkisi altında aldığı dönem sanatçılarının eserlerini görmek isteyenler, müzeyi ziyaret edebilir.