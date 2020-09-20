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HaberlerMagazin Haberleri ‘Yenilikçi ressamları keşfedin’
20.09.2020 - 10:49 |

‘Yenilikçi ressamları keşfedin’

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas’ın kisişel ilgisi ve profesyonel yaklaşımıyla oluşan Arkas Koleksiyonu, bu kez Urla Arkas Müze’de sanatseverlerle buluşuyor.

‘Yenilikçi ressamları keşfedin’
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Müzenin başkanı Müjde Unustası, İtalya’da özel bir mermer atölyesinde yaptırılan Roma imparotorlarının büstlerinin yer aldığı çalışmaların büyük rağbet gördüğünü söyledi. Sanayi devrimi sonrası yaşanan hızlı kentleşme ve sosyo-ekonomik dönüşümlerin sanat dünyasını da etkisi altında aldığı dönem sanatçılarının eserlerini görmek isteyenler, müzeyi ziyaret edebilir.

‘Yenilikçi ressamları keşfedin’

 

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