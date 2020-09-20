20.09.2020 - 10:49 |
‘Yenilikçi ressamları keşfedin’
Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas’ın kisişel ilgisi ve profesyonel yaklaşımıyla oluşan Arkas Koleksiyonu, bu kez Urla Arkas Müze’de sanatseverlerle buluşuyor.
Müzenin başkanı Müjde Unustası, İtalya’da özel bir mermer atölyesinde yaptırılan Roma imparotorlarının büstlerinin yer aldığı çalışmaların büyük rağbet gördüğünü söyledi. Sanayi devrimi sonrası yaşanan hızlı kentleşme ve sosyo-ekonomik dönüşümlerin sanat dünyasını da etkisi altında aldığı dönem sanatçılarının eserlerini görmek isteyenler, müzeyi ziyaret edebilir.