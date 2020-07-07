YEPYENİ KONSEPTLE ALTIN KELEBEK!

Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin belirlendiği 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, önceki akşam Kanal D’de gerçekleşen özel bir yayınla sahiplerini buldu. Milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen organizasyonun sunuculuğunu, Cem Davran ve Çağla Şıkel üstlendi. 17 milyonun üzerinde oy kullanılarak belirlenen kazananlardan ‘En İyi Kadın Şarkıcı’ Hadise, ‘En İyi Erkek Şarkıcı’ Mabel Matiz oldu. Cansu Kurtçu ve Bilal Karaman müzik ziyafeti yaşatırken, Demet Akbağ, Emrah, Kerem Alışık, Serhat Hacıpaşalıoğlu ve ‘Alice Müzikali’ de ‘Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

Afili ödüller

Kanal D’nin ‘Afili Aşk’ı ‘En İyi Romantik Komedi Dizisi’ seçilirken, başrolleri Burcu Özberk ‘En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu’, Çağlar Ertuğrul da ‘En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncusu’ oldu.