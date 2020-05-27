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27.05.2020 - 11:10 |

Yeşim Ceren Bozoğlu: Beni alan yaşadı!

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabından mutfak hünerlerini sergilediği bir paylaşım yaptı.

Yeşim Ceren Bozoğlu: Beni alan yaşadı!
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Kedisi 'Elvis' ile birlikte karantina günlerini takipçilerine daha keyifli hale getirmeye çalışan ve birbirinden renkli paylaşımlara imza atan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, bu defa mutfak hünerlerini sergilediği bir paylaşıma imza attı.

Hazırladığı yaprak sarmaların fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Bozoğlu, bu karenin üzerine şu notu düştü: 

 “Vallahi beni alan yaşadı. Covid-19 sen nelere kadirsin! Bir dolma sarmadığım kalmıştı, o da oldu mu, oldu.” 

Yeşim Ceren Bozoğlu: Beni alan yaşadı

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Cadde Yazarları

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