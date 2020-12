Yeşim Salkım kimdir, kaç yaşında? Yeşim Salkım nereli? İşte biyografisi...

Yılbaşı özel programı olan Güldür Güldür Show programına renk katacak isimlerden biri de Yeşim Salkım. Şarkılarıyla dolu dizgin duygular yaşatacak olan Yeşim Salkım hakkında merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Yeşim Salkım'ın hayatı hakkında bilinenler...

YEŞİM SALKIM KİMDİR?

İstanbul'da 12 Nisan 1968'de doğan Yeşim Salkım,, Arnavut kökenli Türk şarkıcı, sinema ve dizi oyuncusu.

Müzisyen Dursun Salkım'ın kızı olan Yeşim Salkım, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Türk Sanat Müziği Bölümü mezunudur. İlk albümünü 31 Mart 1994'te çıkaran sanatçı, "Son Sigara", "Ben Yoldan Gönüllü Çıktım" ve "Hiç Keyfim Yok" adlı parçalarıyla tanındı. 1995 yılında çıkardığı "Ferman" albümü, Deli Mavi, bir Ajda Pekkan cover'ı olan Yeniden Başlasın ve Günlerim Soluyor gibi şarkılarla kariyerini sürdürdü. 1996 yılında kamera karşısına geçerek oyunculuğa başladı. İlk oynadığı film, Eşkıya'da başrol karakteri Emel'i canlandırdı. İlk evliliğini 1989'da Mustafa İmre ile yaptı. 1990'da kızı Gizem doğdu. Bir dönem Uzan Ailesi'nden Hakan Uzan'la olan evliliğiyle gündeme geldi. İlker İnanoğlu ile kısa süreli bir evlilik yaptı. 1997'de Yeşil Müzik isimli plak şirketini kurdu. Hilal Cebeci, Cenk Eren, Lerzan Mutlu, Tarık gibi ünlüleri müzik piyasasına kazandırdı.[kaynak belirtilmeli] Hakan Eratik'le evliliğinden 9 Nisan 2011'de kızları Ada dünyaya geldi. "Şarkıcı" filmiyle 2001 yılında Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Albümler



Hiç Keyfim Yok (1994)

Ferman (1995)

Yoktan Geliyorum (1997)

Hep Böyle Kal (2000)

Vefa Borcu (2001)

Ayna (2005)

Bazen (2006)

Casablanca (2007) (müzikal albümü)

Sen Nasılsan Öyleyim (2008)

7 (2009)

İstanbul'da Aşk (2010)

Bizim Şarkımız (2012) (müzikal albümü)

Tekliler ve EP'ler

Sevgilim (1998)

Yuvarlanan Taşlar (2007)

Bambaşka (2009)

Piyango (2011)

Duymayan Kalmasın (2014)

Şehrin Işıkları (2015)

Unutursun Gönlüm (2015)

Erkeğin Zillisi (feat. Serdar Ayyıldız) (2016)

Rüyalar (feat. Ercüment Vural) (2018)

Aramadın Aylardır (Çılgınlar Kulübü) (2019)

Katil Uşak (2020)



Dizi, film müzikleri, düetler ve saygı albümleri



"Ateş Dansı" dizi jeneriği (1998)

"Veda Busesi", Fosforlu Cevriye filmi için kaydedilmiş Türk Sanat Müziği şarkıları (2000)

"Tren" - Of Deli Gönül - Tarık11 Kasım 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. düet (2001)

"Rüya" - Yadigar - Melih Kibar (2001)

"Gizli Aşk Bu" - Şarkıcı (2001)

"Sen Kimseyi Sevemezsin" - Şarkıcı (2001)

"Seher Vakti Kalkan Kervan" - Seher Vakti dizi müziği (2005)

"Kilit" - Her Devrin Devleri - Selçuk Ural düeti (2010)

"Ama Sen Yoksun" - Sihirli Değnek - Salim Dündar düeti (2011)

"Üç Kalp" - Keşke Burada Olsaydın - Kürşat Başar (2012)

"Uykusuz Her Gece" - Fikret Şeneş Şarkıları - Fikret Şeneş (2019)

Derlemelerdeki şarkılar

Hep Böyle Kal - Süper FM Super Hits, Haziran 2002 Universal Müzik Türkiye

Erguvan - 64 Türkçe Pop Şarkı 4 CD, Aralık 2006 - DMC

Erguvan - 40 Aşk Şarkısı 3 CD, Şubat 2007 - DMC

Yuvarlanan Taşlar - Pop Mix, Ağustos 2007 - DMC

Deli Mavi - '96 06, Ocak 2008 - Çınar Müzik

Yuvarlanan Taşlar - 100 Türkçe Pop 7 CD, Şubat 2008, DMC

Ne Varsa Bende Var [80's Remix] - Cahide Sayfiye, Ağustos 2008 - Ossi Müzik

Bazen (DVD Klip) - 64 Türkçe Video Klip 2 DVD, Eylül 2008 - DMC

Bazen (DVD Klip), Erguvan - 64 Türkçe Pop Şarkı/Video Klip 4 CD + 2 DVD, Mart 2009 - DMC

Nerdeysen - Pop 2010, Şubat 2010 - DMC

Erguvan - Aşkın Son Şarkıları 5 CD, Şubat 2010 - DMC

Yuvarlanan Taşlar - 16 Kadın Söylüyor, Mart 2010 - Sony Müzik

Erguvan - Türk Pop Müziğinin Son 10 Yılında Dmc Şarkıları, Ağustos 2010 - DMC



Müzik prodüksiyonları



Masal - Uğur 1998

Köylü Güzeli - Hilal Cebeci 1999

Gözlerin - Cenk Eren 2000

Kara Büyü - Lerzan Mutlu - 2001

Of Deli Gönül - Tarık11 Kasım 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 2001

Yıllar Sonra - Dursun Salkım 2001



Tiyatro



Atları da Vururlar - 1998, Okan Bayülgen ve Fikret Kuşkan'la 4 ay provalarda yer aldıktan sonra müzikal, Yeşim Salkım'ın yerine Pamela Spence'le sahnelenmiştir.

Casablanca - 2007, Atılgan Gümüş'le 3 sezon bu müzikalde oynamıştır.

Bizim Şarkımız - 2012, Berkay Özideş, Hale Caneroğlu, Ziya Kürküt, Buket Dereoğlu, Erhan Yazıcıoğlu ve Tülay Özer gibi dev bir kadronun Salkım'a eşlik ettiği müzikalin prodüksiyonu Zeynep Talu'ya ait.



Filmografi



Arıza - 2020 Show TV

Eğreti Gelin Ladik - 2018

Evlat Kokusu - 2017 Kanal D

Kocamın Ailesi - 2014 FOX

Huzur Sokağı - 2012 atv

Sessiz Gemiler - 2007 20 Bölüm atv

Babam Çok Değişti Anne - 2007

Deli Mavi - 2005 atv

Seher Vakti - 2005 8 Bölüm Kanal D

Şarkıcı - 2001

Vizontele - 2000

Fosforlu Cevriye - 2000 Cine5

Ateş Dansı - 1998 26 Bölüm Kanal D

Eşkıya - 1996

Mahallenin Muhtarları (Konuk Oyuncu) - 1992



Show programları



Bir Dilek Tut - 2. Sezon Fox / 3. Sezon Star TV 2007

Kadınlar ve Erkekler - 1 Sezon, 2007 atv

Yaş 15 - 1 Sezon Fox 2009

Yılbaşı Özel - atv 1994

Hayata Şans Ver - CINE5 2012 - 2013