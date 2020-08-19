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HaberlerMagazin Haberleri Yeşim Salkım’dan, Murat Övüç’e 1 liralık manevi tazminat davası
19.08.2020 - 09:45 |

Yeşim Salkım’dan, Murat Övüç’e 1 liralık manevi tazminat davası

Sanatçı Yeşim Salkım, kendisine hakaret eden Murat Övüç hakkında 1 TL’lik sembolik manevi tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde Övüç’ün ağır hakaret içeren sözlerini yüzlerce kişiye karşı sahnede söylediği kaydedildi.

Yeşim Salkım’dan, Murat Övüç’e 1 liralık manevi tazminat davası
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Yeşim Salkım, Pınar Gültekin cinayeti sonrası, kadına yönelik şiddeti meşrulaştırdığı gerekçesi ile Murat Övüç’e yönelik eleştirel bir paylaşımda bulunmuştu. İkili arasında bir süre sosyal medya üzerinden süren tartışma, Övüç’ün Antalya Muratpaşa’da sahne aldığı bir mekânda söylediği sözler ile yeni bir boyut kazanmıştı.

Murat Övüç, yüzlerce kişinin kendisini izlediği bir esnada üç kez Salkım’a yönelik ‘o….u’ ifadesini kullanmıştı. Bu ağır hakaret üzerine Salkım ilk olarak Murat Övüç ile kendisine destek veren Seyhan Soylu hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

O SÖZLERİ SAHNEDE SÖYLEDİ

Salkım bu kez Av. Merve Uçanok aracılığı ile Murat Övüç’e karşı manevi tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde Övüç’ün, Salkım’a yönelik sözleri şöyle anlatıldı: “Bir tane şarkıcı var o……u… Yeşim Salkım o……u… Beni kadın düşmanı ilan etmiş. Ulan bütün kadınların yanında ben varım. Nerede mağdur kadın var yanındayım. Seni o……u… İyidir, çok severim kendisini…”

1 TL’LİK TAZMİNAT DAVASI

Dava dilekçesinde, Övüç’ün anılan ifadeleri kalabalık bir topluluk önünde elinde mikrofon varken kullandığını kaydetti. Salkım’ın, anılan ifadeler nedeni ile acı yaşadığı kaydedilerek, 1 TL’lik sembolik manevi tazminata mahkûm edilmesi istendi.

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