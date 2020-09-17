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17.09.2020 - 17:31 |

Yeşim Salkım'ın kızı Gizem Salkım boşandı

Şarkıcı Yeşim Salkım'ın kızı Gizem Salkım, üç yıl önce evlendiği Ozan Düzdaş'tan boşandı. Salkım, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Sevgi ve saygı ile yürüttüğümüz evliliğimiz aynı sevgi ve saygı ile sonlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Yeşim Salkım'ın kızı Gizem Salkım boşandı
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Sanatçı Yeşim Salkım'ın kızı Gizem Salkım ile üç yıl önce nikah masasına oturduğu Ozan Düzdaş ile yollarını ayırdı. Boşanma haberini sosyal medya hesabından duyuran Salkım, şu sözlere yer verdi:

"Herkese selam, üç yıl önce hayatımı birleştirdiğim Ozan Düzdaş ile bugünden itibaren yollarımıza ayrı devam edeceğiz. Sevgi ve saygı ile yürüttüğümüz evliliğimiz aynı sevgi ve saygı ile sonlanmıştır. Herkesten anlayış ve hoşgörü ile yaklaşmasını rica ediyoruz. Sevgi ve saygılarımızla."

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