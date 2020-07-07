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07.07.2020 - 14:58 |

Yeşim Salkım'ın yeni projesi

Önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıyan şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, rol alacağı yeni dizi projesini açıkladı.

Yeşim Salkım'ın yeni projesi
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Bir kadın arkadaşı ile birlikte Markalar Sokağı'nda bulunan La Petite Maison Restaurant'da oturan Yeşim Salkım, çıkışta gazeteciler tarafından görüntülendi.

'İstanbullu Gelin' sonrası yeni bir dizi projesi ile sevenlerinin karşısında olmaya hazırlanan Salkım, dizi için toplantı yaptıklarını, haftaya başlayacaklarını söyledi.

'Arıza' isimli dizide, Ahmet Mümtaz Taylan, Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan ile başrolü paylaşacak olan Salkım, "Güzel bir kadro, güzel bir senaryo var. Heyecanlıyız" dedi.

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Cadde Yazarları

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