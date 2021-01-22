22.01.2021 - 07:00 |
Yetenek arıyor
Ferhat Göçer, TikTok’ta yeni yetenekler arıyor.
Ferhat Göçer, TikTok’ta yeni yetenekler arıyor. Platformun çıkaracağı albüm için TikTok hesabından bir video paylaşan şarkıcı, kullanıcıları ‘Yıllarım Gitti’ parçasına düet yapmaya davet etti. Etkinlik 31 Ocak’a kadar sürecek ve sonuçlar 2 Şubat tarihinde açıklanacak.
Ozan Güven-Deniz Bulutsuz davası! İşte ilk ifadeler...Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla hakkında 'silahla kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'hakaret' suçlarından 13,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ozan Güven’in yargılanmasına başlandı. Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz, duruşma öncesi adliyeye geldi. Deniz Bulutsuz, mahkemede verdiği ifadede, "Yaşananlar çok ağırdı" dedi. Ozan Güven ise "Abajurun sapını elinden almaya çalışırken çenesine çarptı, yaralandı" şeklinde ifade verdi.