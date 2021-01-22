Yetenek arıyor

Ferhat Göçer, TikTok’ta yeni yetenekler arıyor. Platformun çıkaracağı albüm için TikTok hesabından bir video paylaşan şarkıcı, kullanıcıları ‘Yıllarım Gitti’ parçasına düet yapmaya davet etti. Etkinlik 31 Ocak’a kadar sürecek ve sonuçlar 2 Şubat tarihinde açıklanacak.