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12.04.2020 - 07:00 | | Umut Ünver

Yetkililere teşekkür

Şeyda Coşkun, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için maske ve kolonya dağıtan görevlilere teşekkür ederek, iyi dileklerini sundu

Yetkililere teşekkür

Şeyda Coşkun, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ‘Evde kal’ çağrılarına uyarak, dışarıya adımını atmıyor. Yaşam koçu, Kuruçeşme’deki evinde otururken, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için kolonya ve maske dağıtan görevlilerin, yanlışlıkla zili çalması üzerine, balkona çıktı.

Yetkililere teşekkür eden Coşkun, iyi dileklerini sunarak evine girdi. Yaşam koçu, “İnsanların evde kaldığı bu dönemde, onlara beslenmeyle ilgili bilgiler verip, yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu süreci iyi bir şekilde atlatıp, eski günlere dönmemizi bekliyorum” dedi.

 

 

İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.
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Cadde Yazarları

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