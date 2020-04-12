Şeyda Coşkun, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ‘Evde kal’ çağrılarına uyarak, dışarıya adımını atmıyor. Yaşam koçu, Kuruçeşme’deki evinde otururken, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için kolonya ve maske dağıtan görevlilerin, yanlışlıkla zili çalması üzerine, balkona çıktı.

Yetkililere teşekkür eden Coşkun, iyi dileklerini sunarak evine girdi. Yaşam koçu, “İnsanların evde kaldığı bu dönemde, onlara beslenmeyle ilgili bilgiler verip, yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu süreci iyi bir şekilde atlatıp, eski günlere dönmemizi bekliyorum” dedi.