Yıldırım konuk oluyor

teve2 ekranında, Avatar Atakan’ın (Çağan Atakan Arslan) mücadele dolu sunumuyla yayınlanan ‘Senden İyi Yok’un bu haftaki konuğu, eski milli futbolcu Sercan Yıldırım oldu. İkili, ilk olarak ayak tenisi maçı yapacak, daha sonra ise ‘Özel Dövüş Mücadelesi’ için ringe çıkacak. Yapım, yarın saat 14.00’te teve2’de ekrana gelecek.