MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Yıldırım konuk oluyor
02.01.2021 - 07:00 |

Yıldırım konuk oluyor

teve2 ekranında, Avatar Atakan’ın (Çağan Atakan Arslan) mücadele dolu sunumuyla yayınlanan ‘Senden İyi Yok’un bu haftaki konuğu, eski milli futbolcu Sercan Yıldırım oldu.

Yıldırım konuk oluyor
ABONE OL

teve2 ekranında, Avatar Atakan’ın (Çağan Atakan Arslan) mücadele dolu sunumuyla yayınlanan ‘Senden İyi Yok’un bu haftaki konuğu, eski milli futbolcu Sercan Yıldırım oldu. İkili, ilk olarak ayak tenisi maçı yapacak, daha sonra ise ‘Özel Dövüş Mücadelesi’ için ringe çıkacak. Yapım, yarın saat 14.00’te teve2’de ekrana gelecek.

Magazin Haberleri Bülteni (1 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Potada derbi! Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk ediyor

Potada derbi! Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk ediyor

Galatasaray'ın rakibi Antalyaspor! Muhtemel 11'ler...

Galatasaray'ın rakibi Antalyaspor! Muhtemel 11'ler...

Son dakika - Sergen Yalçın: "Ocak ve şubat aylarını kazasız belasız geçmeliyiz”

Son dakika - Sergen Yalçın: "Ocak ve şubat aylarını kazasız belasız geçmeliyiz”

Son dakika - Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'de büyük tehlike!

Son dakika - Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'de büyük tehlike!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet