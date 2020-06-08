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08.06.2020 - 07:00 |

Yıldız imzası

Yeme-içme dünyasının deneyimli isimlerinden Ergun Yıldız ile İlgi Gövsa, yeni düzenin ve yeni normalin getirdikleriyle birlikte misafirlerini ağırlamaya başladı.

Yıldız imzası
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Yeme-içme dünyasının deneyimli isimlerinden Ergun Yıldız ile İlgi Gövsa, yeni düzenin ve yeni normalin getirdikleriyle birlikte misafirlerini ağırlamaya başladı. Ataşehir’deki mekan, karantina günlerinin ardından sağlık, hijyen, lezzet ve konfora daha çok önem veriyor. Mutfak ekibinin başında ödüllü Executive Chef Devran Karaalp yer alıyor.

 

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