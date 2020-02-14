YÄ±ldÄ±z Kaplan: Hem Ã§ocuk hem kariyer olmuyor

90'lÄ± yÄ±llarÄ±n popÃ¼ler dizisi 'TatlÄ± KaÃ§Ä±klar'da ÅŸÃ¶hreti yakalayan YÄ±ldÄ±z Kaplan, Ã¶nceki gÃ¼n City's NiÅŸantaÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± objektiflere takÄ±ldÄ±.

Oyunculuk ve ÅŸarkÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Kaplan, "OÄŸlum Akif dÃ¼nyaya geldikten sonra ona adapte oldum. OÄŸlumun futbol yeteneÄŸi olduÄŸu iÃ§in ÅŸu anda FenerbahÃ§e alt yapÄ±sÄ±na verdik. Elimi ayaÄŸÄ±mÄ± Ã§ekmek zorunda kaldÄ±m sanat dÃ¼nyasÄ±ndan. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 'Ã‡ocuk da yaparÄ±m, kariyer de' algÄ±sÄ± var ya; Ã¶yle bir ÅŸey olmuyor, imkansÄ±z gibi. Mutlaka bir taraf eksik kalÄ±yor. Ã‡ok iyi bir evlat yetiÅŸtirdim. Ã‡ok mutluyum. EÅŸim ve oÄŸlumla Ã§ok mutlu bir hayatÄ±m var. OÄŸlum biraz daha bÃ¼yÃ¼dÃ¼kten sonra o zaman belki setlere dÃ¶nerim. Ã–yle Ã§ok teklif de yok aÃ§Ä±kÃ§asÄ±. Genelde 'Ã‡ok teklif var deÄŸerlendiriyorum' diyorlar. Yok Ã¶yle bir ÅŸey. KÄ±sa sÃ¼re setleri Ã¶zlediÄŸimi hatÄ±rlÄ±yorum ama sonra hemen geÃ§iyor" dedi.Â