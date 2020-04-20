YÄ±ldÄ±z Tilbe doyumsuz konseri ve canlÄ± yayÄ±nÄ±yla moral olacak

DemirÃ¶ren Medyaâ€™nÄ±n â€˜#EvdeKalMÃ¼zikleKalâ€™ konsepti, Poll Production sanatÃ§Ä±larÄ±nÄ±n Youtube Ã¼zerinden konserlerinin yayÄ±nlanmasÄ±yla devam ediyor. TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zisyenleri, yazÄ±n verdikleri konserler ve canlÄ± yayÄ±nlarla hayranlarÄ±nÄ±n evlerine geliyor. 20 Nisan Pazartesi akÅŸamda TÃ¼rkiye, YÄ±ldÄ±z Tilbe ile buluÅŸacak. Harbiye AÃ§Ä±khava konserinin yayÄ±nlanmasÄ±ndan Ã¶nce de Tilbe, aynÄ± Youtube adresinde canlÄ± yayÄ±nda olacak.

YÄ±ldÄ±z Tilbeâ€™nin 'DelikanlÄ±m' 'VazgeÃ§tim, Ã‡abuk OlalÄ±m AÅŸkÄ±m, Ã‡at KapÄ± ve 'Anma ArkadaÅŸ' gibi en sevilen parÃ§alarÄ±nÄ± seslendireceÄŸi konser ve yayÄ±nÂ https://www.youtube.com/user/PollProductionWeb/featured adresinden izlenebilecek.

YÄ±ldÄ±z Tilbeâ€™nin ardÄ±ndan Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Kibariye&Halil Sezai, Hakan Altun, Murat DalkÄ±lÄ±Ã§, Merve Ã–zbey&Fettah Can, Hande Yener, Hakan Altun&Cengiz KurtoÄŸlu, Deniz Seki&Rafet El Roman, konserleri ve canlÄ± yayÄ±nlarÄ± ile organizasyon devam edecek.

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