Yıldız Tilbe kararı: İftira değil, sitem

Yıldız Tilbe, 'Yıldız'dan Türküler' isimli albümünün satış gelirlerinden pay alamadığı iddiasıyla Avrupa Müzik'e 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ancak mahkeme, davanın reddine karar verdi. Bunun üzerine Tilbe, eski patronları hakkında "Her şeyi yapıp kitabına uydurup hiçbir şey yapmamış gibi davranıyorlar" dedi.

Sabah'ın haberine göre; açıklamanın ardından Avrupa Müzik'in sahibi Deniz Erdem, savcılığa başvurdu. Tilbe'nin asılsız ithamlarda bulunarak, kişilik haklarına saldırdığını ve iftiraya maruz kaldıklarını ileri sürdü.

Savcılık, ünlü sanatçının sözlerini iftira değil, sitem olarak değerlendirdi ve suç unsuruna rastlanmadığını belirtti.