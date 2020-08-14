Yıldız Tilbe makyajsız görüntülendi

Akşam saatlerinde bir arkadaşı ile alışveriş merkezine gelen ve bir anda gazetecileri karşısında gören Yıldız Tilbe, "Şaka mı yapıyorsunuz, bu halde mi çekeceksiniz?" diye sordu.

Bir muhabirin "Efendim siz her halinizle güzelsiniz" demesi ile gülümseyen şarkıcı, "Sizi çok seviyorum" diyerek, objektiflere poz verdi.

Markalar Sokağı'na çıkarak dünyaca ünlü mağazaları gezen Tilbe, alışveriş turunu tamamladıktan sonra bir cafeye oturarak, yorgunluk kahvesi içti.