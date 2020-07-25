25.07.2020 - 11:48 | | İSTANBUL (DHA)
Yıldız Tilbe saçlarını sarıya boyattı
Şarkıcı Yıldız Tilbe, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan ünlü sanatçı, yeni imajı ile dikkat çekti.
Yıldız Tilbe, 'Yıldızlar Geçidi' konserler serisi kapsamında dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Konsere Tilbe'nin hayranları yoğun ilgi gösterdi.
Corona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun oturan izleyiciler, Tilbe'nin şarkılarına zaman zaman eşlik etti.
Saçlarını sarıya boyatarak imaj tazeleyen Yıldız Tilbe, performansıyla hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.