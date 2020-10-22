Yıldıza yıldız komşu!

Kısa bir süre önce kızları Daisy’i kucaklarına alan Katy Perry ile Orlando Bloom, İngiliz Kraliyet Ailesi’nden ayrılan Prens Harry ile Meghan Markle’a komşu oldu. Ünlü çift, Kaliforniya Montecito’da yer alan Akdeniz tarzı bir malikane için 14.2 milyon dolar’ı (yaklaşık 111.3 milyon TL) gözden çıkardı. Taşınmak için gün sayan ikilinin diğer komşularıysa şöyle: Ariana Grande, Oprah Winfrey ve Ellen DeGeneres.