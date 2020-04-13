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13.04.2020 - 07:00 |

Yıldızlar buluşacak

Demirören Medya’nın ‘#EvdeKal #MüzikleKal’ projesi, Poll Production iş birliğiyle devam ediyor.

Yıldızlar buluşacak

Demirören Medya’nın ‘#EvdeKal #MüzikleKal’ projesi, Poll Production iş birliğiyle devam ediyor. Bugün Demet Akalın’la başlayacak performanslar, Serdar Ortaç, Berkay, Muazzez Ersoy&Kutsi, Ümit Besen& Cengiz Kurtoğlu, Murat Dalkılıç, Yıldız Tilbe, Deniz Seki& Rafet El Roman ve Hande Yener’le, Poll Production’ın YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak. Şarkıcılar, hayranlarının sorularını da yanıtlayacak.

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