Yıldızların abartılı hediyeleri...

David Beckham’dan Victoria Beckham’a: 1996 yılında nikah masasına oturan çiftten eski futbolcu, mücevher seven eşine 10 yıl sonra yakut ve elmaslarla kaplı bir kolye hediye etti. Takının değerinin 8 milyon dolar olması ise günlerce konuşuldu.

Justin Bieber’dan Selena Gomez’e: Bir dönem çalkantılı aşk hayatlarıyla gündemden düşmeyen ikiliden Bieber, Gomez’e olan sevgisini bir çiçekçi dükkanı satın alarak gösterdi. İddialara göre gül bakmak için mağazaya giren popçu, laleleri de beğenince, komple çiçekçiyi aldı. Ne var ki Bieber, aradığı aşkı eşi Hailey Baldwin’de buldu.

Courteney Cox’tan David Arquette’ye: 2010 yılında Cox, 11 yıllık eşine antika bir atlıkarınca atı armağan etti. Değeri 45 bin dolar olan bu hediye antika merakı olan Arquette tarafından çok beğenilse de ikili, iki sene sonra boşandı.

John Legend’den Chrissy Teigen’a: Müzisyen Sevgililer Günü’nde kiraladığı özel bir jetle eşini istediği herhangi bir yere uçurdu. O anı sosyal medya hesabından

yayınlayan model, “Sürprizi ve gizemi bol bir gün. Yaşayan en şanslı kadınım” diye yazmıştı.

Angelina Jolie’den Brad Pitt’e: Hollywood’un en çok konuşulan çifti, aşklarıyla olduğu kadar boşanmalarıyla da gündeme damga vurdu. 2010 yılında

aşklarının doruklarında yaşayan ikiliden Jolie, sevgilisine Fransa’nın kuzeyinde yetişen, huzuru sembolize eden ve 20 bin dolar değerinde olan zeytin ağaçları aldı.