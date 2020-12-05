Yılın Kişisi oldu

People dergisi, George Clooney, Dr. Anthony Fauci, Selena Gomez ve Regina King’i ‘2020 Yılın Kişileri’ olarak belirledi. Basketbolcu Jimmy Buter ile aşk yaşadığı iddialarıyla şu sıralar gündemde olan Gomez, insanların akıl sağlığı girişimlerine erişmelerini sağlamak için 10 yıl içinde 100 milyon insanı toplama hedefiyle derginin listesine girdi. Şarkıcı, Instagram’dan teşekkür ederek, “Bu benim için büyük bir onur” ifadelerini kullandı.