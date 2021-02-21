Ã‡ok GÃ¼zel Hareketler Bunlar olarak televizyon hayatÄ±na baÅŸlayan Ã¼nlÃ¼ komedi programÄ±, yeni yÃ¼zÃ¼yle Kanal D ekranlarÄ±nda izleyici karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor. Yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile yayÄ±mlanmaya baÅŸlayan Ã‡GH 2'nin sunumunu ise Eser Yenenler yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. Ä°zleyenler, 'YÄ±lmaz ErdoÄŸan, Ã‡GH ''de neden yok?' sorusuna yanÄ±t arÄ±yor. Ä°ÅŸte, ayrÄ±ntÄ±lar...

YILMAZ ERDOÄžAN Ã‡OK GÃœZEL HAREKETLER 2'DE NEDEN YOK?

BaÅŸarÄ±lÄ± oyuncu ve yÃ¶netmen YÄ±lmaz ErdoÄŸan'Ä±n hazÄ±rlayÄ±p sunduÄŸu baÅŸarÄ±lÄ± komedi programÄ± Ã‡ok GÃ¼zel Hareketler 2'nin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Eser Yenenler'in sunuculuÄŸunu yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ ekrana geldi. Konu hakkÄ±nda sosyal medyadan aÃ§Ä±klama Yapan ErdoÄŸan, film Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle bir sÃ¼re programÄ±n sunuculuÄŸunu, BKM Mutfak'Ä±n takÄ±m kaptanlarÄ±ndan Eser Yenenler'in yapacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

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