Yılmaz öldü! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte, Bir Zamanlar Çukurova 78. bölüm...

ATV'nin fenomen haline gelen ve Adana topraklarında çekilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümüne kaza geçiren ve yoğun bakımda yatan Yılmaz'ın ani ölümü damga vurdu. Züleyha'nın gözleri önünde hayatını kaybeden Yılmaz, baba evine de ateş düşürdü. Tam her şey yoluna girdi ve artık Demir'in de engellemeleri olmadan hayatlarına devam edecekleri sırada Yılmaz, ansızın hayattan kopup gitti. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 78. bölüm özeti...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova’da kader kartları baştan dağıtılıyor! Demir ve Müjgan boşanmayı kabul etmiştir. Züleyha ve Yılmaz Adnan’ı alıp, yeni evlerine yerleşir… Ama kaderin bu aşk üzerindeki hikayesi henüz sona ermemiştir! Mahkemeye birlikte giden Demir ve Züleyha’nın arkasından, Kerem Ali’nin hastaneye götürüldüğü haberi ile fırtına gibi yola çıkan Yılmaz, otomobili ile uçurumdan yuvarlanır! Gözleri önünde gerçekleşen kazanın ardından, Züleyha gözyaşları ve çığlıklar ile yardım için çırpınırken, Demir, ağır yaralı Yılmaz’ı oradan çıkarmak için canını dişine takacaktır! Son bir gayretle, Yılmaz’ı kucaklayarak uzaklaştıkları anda ise otomobil havaya uçacaktır!

Adeta bir can pazarı yaşanır ve Demir ile Züleyha, Yılmaz’ı hastaneye yetiştirir! Ağır yaralı olan Yılmaz ameliyata alınırken, haber de Çukurova’ya yayılır! Ancak, Müjgan ve Fikret’e kimse ulaşamaz! Bu durum Behice’yi bile telaşlandıracaktır! Fekeli ve Züleyha, Demir’e nasıl teşekkür edeceklerini bilemezler! Uzun bir ameliyat sonrası, Yılmaz gözlerini açacaktır. Olan biteni hayal meyal da olsa hatırlayan Yılmaz da can düşmanına can borçludur! İki ezeli rakip, hastane odasında, birbirlerine hem haklarını helal edecektir, hem de her ikisi de evlatlarını birbirine emanet edecek kadar, eski defterleri kapatacaktır!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 79. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Bir süredir kadrosundan ayrılacağı konuşulan başarılı oyuncu Uğur Güneş yani Yılmaz, 78. bölümde ayrıldı. İzleyicinin gözü yayımlanacak yeni bölüm fragmanında! Fakat Bir Zamanlar Çukurova 79. bölüm fragmanı daha yayımlanmış değil.