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HaberlerMagazin Haberleri Yirmi kiloyu nasıl verdi? İşte Türkan Şoray'ın sırrı
09.09.2020 - 09:05 |

Yirmi kiloyu nasıl verdi? İşte Türkan Şoray'ın sırrı

‘Cushing sendromu’na yakalandıktan sonra vücudunun fazla kortizon üretmesi nedeniyle tedavi gören Türkan Şoray, bir yılda 20 kilo verdi. Eski formuna kavuşan usta oyuncunun sırrı çok merak edildi.

Yirmi kiloyu nasıl verdi? İşte Türkan Şoray'ın sırrı
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Posta'nın haberine göre; Türk Sineması'nın 'Sultan'ı Türkan Şoray, 2014’de ‘cushing sendromu’na yakalanmış, vücudunun fazla kortizon üretmesi yüzünden kilo almıştı. Buna bağlı kemik erimesi problemi yaşayan sanatçının ayaklarında problem çıkmıştı.

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Sol böbrek üstü bezi alınan ardından beyin ameliyatı geçiren Şoray, 2 yıl süren tedavinin ardından hastalığı yendi. Bir yılda 20 kilo verdi. Eski formuna kavuştuğu pozunu da takipçileriyle paylaştı.

Yirmi kiloyu nasıl verdi İşte Türkan Şorayın sırrı

Sultan'ın sırları ise şöyle:

  • Unlu gıdaları azalttı, tuzu kesti.
  • Porsiyonları küçülttü.
  • Meyve ve tatlıya sınırlama getirdi.
  • Her sabah ve akşam 30’ar dakika yürüyor.
  • Öğleden sonraları 20 dakika yüzüyor.
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