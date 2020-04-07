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07.04.2020 - 07:00 |

Yoga yayını

Ece Vahapoğlu, karantina döneminde ‘#Evdekal’ etiketiyle başlattığı Instagram canlı yayınlarında birbirinden ünlü isimleri konuk etmeye devam ediyor.

Yoga yayını

Ece Vahapoğlu, karantina döneminde ‘#Evdekal’ etiketiyle başlattığı Instagram canlı yayınlarında birbirinden ünlü isimleri konuk etmeye devam ediyor. Wellness ve yoga eğitmeninin son misafiri, Sweaters kurucularından Elif Boyner oldu. Stresten uzak zaman sunan ikili, izleyicilerine sağlık ve keyif dolu bir yayın yaptı.

Hande Erçel günlük egzersizini takipçileriyle paylaştıTüm dünyada etkisini gösteremeye devam eden salgına karşı Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç ile önlem almak için gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyuyor.
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