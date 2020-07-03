Yok Artık filmi ne zaman, nerede çekildi? - Yok Artık filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Türk sinemasının son zamanlardaki en komik yapımları arasında yer alan Yok Artık filmi, bu akşam bir kez daha izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Erkan Kolçak Köstendil, Demet Evgar ve Serkan Keskin gibi ünlü oyuncuları yer aldığı filmle ilgili ayrıntıları bir araya getirdik...
Yok Artık filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. 2015 yapımı İstanbul'da çekilen komedi türündeki Yok Artık filminin yönetmeni Caner Özyurtlu, senaristi ise Serkan Altuniğne. İşte Yok Artık filmi hakkında merak edilenler...
YOK ARTIK FİLMİ KONUSU NEDİR?
Yok Artık filminin konusu: Taksici Fikret, Istanbul trafiğinde sabahtan akşama kadar direksiyon sallarken sık sık “Yok artık!” dedirten komik olaylarla karşılaşır. Ehliyet almaya çalışan Asuman, iki aşk arasında kalan Faruk, kızı kaçırılan Cenk, sevgilisi hafızasını kaybedince ne yapacağını şaşıran Ceyda, söylediği minicik bir yalanın kurbanı olan Semih... Kısacası Fikret'in dünyası birbirinden çok farklı ve eğlenceli karakterlerin at koşturduğu bir yer halindedir.
YOK ARTIK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Erkan Kolçak Köstendil
Demet Evgar
Serkan Keskin
Murat Akkoyunlu
Ceren Moray
Şebnem Bozoklu