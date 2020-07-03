Yok Artık filmi ne zaman, nerede çekildi? - Yok Artık filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Yok Artık filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. 2015 yapımı İstanbul'da çekilen komedi türündeki Yok Artık filminin yönetmeni Caner Özyurtlu, senaristi ise Serkan Altuniğne. İşte Yok Artık filmi hakkında merak edilenler...



YOK ARTIK FİLMİ KONUSU NEDİR?



Yok Artık filminin konusu: Taksici Fikret, Istanbul trafiğinde sabahtan akşama kadar direksiyon sallarken sık sık “Yok artık!” dedirten komik olaylarla karşılaşır. Ehliyet almaya çalışan Asuman, iki aşk arasında kalan Faruk, kızı kaçırılan Cenk, sevgilisi hafızasını kaybedince ne yapacağını şaşıran Ceyda, söylediği minicik bir yalanın kurbanı olan Semih... Kısacası Fikret'in dünyası birbirinden çok farklı ve eğlenceli karakterlerin at koşturduğu bir yer halindedir.

YOK ARTIK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Erkan Kolçak Köstendil

Demet Evgar

Serkan Keskin

Murat Akkoyunlu

Ceren Moray

Şebnem Bozoklu