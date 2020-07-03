MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Yok Artık filmi ne zaman, nerede çekildi? - Yok Artık filmi konusu ve oyuncu kadrosu
03.07.2020 - 19:45 |

Yok Artık filmi ne zaman, nerede çekildi? - Yok Artık filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Türk sinemasının son zamanlardaki en komik yapımları arasında yer alan Yok Artık filmi, bu akşam bir kez daha izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Erkan Kolçak Köstendil, Demet Evgar ve Serkan Keskin gibi ünlü oyuncuları yer aldığı filmle ilgili ayrıntıları bir araya getirdik...

Yok Artık filmi ne zaman, nerede çekildi? - Yok Artık filmi konusu ve oyuncu kadrosu
ABONE OL

Yok Artık filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. 2015 yapımı İstanbul'da çekilen komedi türündeki Yok Artık filminin yönetmeni Caner Özyurtlu, senaristi ise Serkan Altuniğne. İşte Yok Artık filmi hakkında merak edilenler...

YOK ARTIK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yok Artık filminin konusu: Taksici Fikret, Istanbul trafiğinde sabahtan akşama kadar direksiyon sallarken sık sık “Yok artık!” dedirten komik olaylarla karşılaşır. Ehliyet almaya çalışan Asuman, iki aşk arasında kalan Faruk, kızı kaçırılan Cenk, sevgilisi hafızasını kaybedince ne yapacağını şaşıran Ceyda, söylediği minicik bir yalanın kurbanı olan Semih... Kısacası Fikret'in dünyası birbirinden çok farklı ve eğlenceli karakterlerin at koşturduğu bir yer halindedir.

YOK ARTIK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Erkan Kolçak Köstendil
Demet Evgar
Serkan Keskin
Murat Akkoyunlu
Ceren Moray
Şebnem Bozoklu

    Esra Dermancıoğlu'nun dans videosu çok konuşulduOyuncu Esra Dermancıoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı sürpriz sonlu dans videosu takipçilerini güldürdü.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Exatlon Challenge Türkiye yarışmacıları kimler? İşte Exatlon Challenge Türkiye siyah ve beyaz takım yarışmacıları...

    Exatlon Challenge Türkiye yarışmacıları kimler? İşte Exatlon Challenge Türkiye siyah ve beyaz takım yarışmacıları...

    Son dakika: Ozan Güven'den savcılığa flaş başvuru!

    Son dakika: Ozan Güven'den savcılığa flaş başvuru!

    'Maria ile Mustafa' dizisinin okuma provasında eğlenceli dakikalar

    'Maria ile Mustafa' dizisinin okuma provasında eğlenceli dakikalar

    Konserler öncesi moral yemeği

    Konserler öncesi moral yemeği

    Sıradaki Haber